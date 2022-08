Villorba, scontro fra due camion e un'auto: una persona ferita Foto

VILLORBA (TREVISO) - Incidente stradale oggi, lunedì 1 agosto, a Villorba, in via Liviana Scattolon. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15:40, nello schianto sono rimasti coinvolti due autoarticolati e un’auto: ferito l’autista di un mezzo pesante. I pompieri arrivati da Conegliano e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista rimasto ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. La polizia stradale ha eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.