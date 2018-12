Cittadini contro il ladri. "Furti in Corso" adesso ha i suoi vigilante

di Alessandro Vecchiato

RONCADE - La macchinetta rossa di Civis sfreccia tra le vie del centro di Roncade prima di raggiungere la prima abitazione da controllare, a San Cipriano. Un'altra identica sta girando per Silea. Sono le 17.30 e si profila una lunga nottata. Ma non è una sera come le altre. È il primo giorno di lavoro dei vigilantes di quartiere, assoldati dai residenti delle tante frazioni del paese che si sono messi assieme prima sul web, segnalando razzie e movimenti sospetti sul gruppo Facebook Furti in Corso (oltre 18mila iscritti), poi nella vita reale, sottoscrivendo assieme (così da abbassare i costi) il contratto proposto a quella che a breve sarà una nuova associazione (nata proprio dalla pagina Facebook gestita da Cristian Demma).