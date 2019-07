Processano solo Consoli. Ex azionisti: «Falle nell'inchiesta romana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO «Il sostituto procuratore De Bortoli è come il generale romano Quinto Fabio Massimo, definito il temporeggiatore: non a caso chiede ildi fronte adsenza infilarsi nel rischio del cul-de-sac rappresentato da situazioni processualmente complesse per l'accusa. Ben sapendo che la verità sul disastro di Veneto Banca uscirà, ma grazie alle indagini sulla bancarotta». Sergio Calvetti, uno dei legali che rappresenta gli ex azionisti di Veneto Banca, commenta così la decisione della Procura di Treviso che, in relazione all'indagine su aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto trasferita da Roma per competenza territoriale,Per l'ex presidente Flavio Trinca, l'ex condirettore Mosè Faggiani e per l'ex responsabile dell'amministrazione centrale, Stefano Bertolo, c'è invece la richiesta di archiviazione. «Ho sempre pensato - spiega Calvetti - cheDe Bortoli, che è un pubblico ministero bravo e astuto, ha ereditato un faldone in cui