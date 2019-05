© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEGAZZU' (VOLPAGO DEL MONTELLO) - Accende la stufa con l'alcol: il ritorno di fiamma la investe con violenza, provocandole ustionisu viso, torage e gambe. Vittima dell'incidente una donna di 78 anni, ricoverata in gravi condizioni ai Grandi Ustionati di Padova. L'incidente è accaduto in via Dalmazia 23, a Venegazzù, intorno alle 10 di mattina del 7 maggio.