Prosecco, vendemmia da record nella stagione delle polemiche

VALDOBBIADENE - Mentre infuria la polemica sull'opportunità o meno di mantenere il nome, è partita la prima vendemmia dell'era Unesco. «I viticoltori hanno iniziato con le piante più giovani, che tradizionalmente maturano prima. Tutto come da previsioni: il clou si avrà la settimana prossima. Auguro a tutti che sia un'ottima vendemmia. Tale da superare le polemiche, a volte pretestuose, di questi giorni». Innocente Nardi invia il suo auspicio. Si pensi a fare le cose sempre meglio, a marcare la differenza prima di tutto nel bicchiere. Ma Giorgio Polegato, a nome di Coldiretti Treviso si propone come mediatore. «Qualcosa però va fatto. Personalmente sono contrario alle sterili polemiche, ma penso che il problema esista e la nostra area rischi di entrare in sofferenza. Come Coldiretti proporremo un tavolo in cui Confraternita e Consorzio possano incontrarsi e dialogare. Dobbiamo trovare il modo di comunicare il valore del nostro territorio rispetto al cappello omnicomprensivo rappresentato dalla parola prosecco».