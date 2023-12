VEDELAGO (TREVISO) - Il figlio rischia la vita in un drammatico incidente stradale e i genitori lanciano l'appello sui social: «Chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti». Sabato scorso intorno alle 22.30, il figlio F.B. sarebbe uscito di strada sulla Postioma per evitare un'altra vettura che, senza rispettare uno stop, gli ha tagliato la strada senza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco e i soccorritori del Suem che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure necessarie. Il papà del giovane, G.B. ha postato sui social le foto dell'auto distrutta, chiedendo aiuto assieme alla moglie ai naviganti della rete. «Sabato sera a Vedelago, lungo la strada Postioma all'altezza dell'incrocio con via Monsignore Crico - le parole dei genitori - qualcuno ha tagliato la strada a nostro figlio che stava percorrendo tranquillamente la strada principale verso Treviso». Una strada molto trafficata a qualsiasi ora del giorno e della notte.

L'ESORTAZIONE

«Scriviamo a questa persona e a chi magari sa dell'accaduto, perché gliel'hanno raccontato o era presente, oppure ha visto continuano - Nostro figlio per salvare la tua vita ha messo a rischio la sua, mentre tu sei scappato via non soccorrendolo». Parole scritte a caratteri cubitali, come a urlare al pirata della strada tutta la rabbia e lo sdegno nei suoi confronti. Fortunatamente, Filippo non ha riportato ferite gravi ma, secondo i genitori, «ha subito un trauma emotivo, assieme alla sua famiglia». «Tu hai distrutto la sua macchina, messo a rischio la sua vita e quella di altre persone e te ne sei andato via - continuano i genitori - Non sappiamo con che coraggio tu vada a dormire e se hai una coscienza. Sappiamo solo che le persone che causano incidenti e scappano sono dei codardi senza cuore e così anche chi sa qualcosa e non si fa avanti. Speriamo che non ci siano più persone che hanno paura delle proprie azioni, perché molte volte questo costa la vita ad altre persone».



IL PRIMO CITTADINO

«È una vergogna - commenta il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano - È davvero indescrivibile l'amarezza per quello che è successo, e soprattutto perché non fermarsi? In quell'incrocio c'è uno stop: siamo a conoscenza della pericolosità di quella strada, ma credo che basti del buon senso alla guida per evitare drammi. Adesso la cosa importante è che il giovane non abbia subito ferito gravi. Mi sento molto vicino alla sua famiglia».