VEDELAGO (TREVISO) - Incidente mortale questa mattina, domenica 18 ottobre, nella frazione di Fanzolo di Vedelago. Dalle primissime informazioni un'auto avrebbe investito una donna in bicicletta in via Spada, purtroppo la ciclista è morta.

Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA