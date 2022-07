Volantini diffamatori contro una 20enne e auto sfregiate: è caccia al vandalo

PREGANZIOL - Volantini diffamatori ed offensivi nei confronti di una 20enne del posto e decine di auto sfregiate in tutta la città, dal parco di Sambughè e la zona della stazione e delle Poste fino a Via Vecellio e Via Canova. È questo quanto sta accadendo da almeno un mese in tutta Preganziol, ovvero una serie ciclica di atti vandalici ad opera di ignoti che sta scatenando le ire dei cittadini che hanno già in più occasioni denunciato l’accaduto, anche formalmente, alle Forze dell’Ordine.

I volantini mendaci contro una ragazza

Nel dettaglio, da diverse settimane stanno comparendo un po’ ovunque lungo tutto il territorio comunale dei volantini in cui una giovane marocchina del posto si offrirebbe, insieme ad una amica e alla madre, per qualsivoglia pratica sessuale nella propria abitazione, con tanto di foto sia di lei che della casa. Ovviamente la ragazza non ha nulla a che fare con quanto sta circolando in città in quanto vittima di un indecente gesto da parte forse di qualche ammiratore respinto, tanto che è subito scattata la denuncia ai carabinieri. I militari stanno quindi ora indagando sul fatto, così come anche sulle numerose auto che, in concomitanza con l’apparizione dei manifesti, sono state finora ritrovate rigate lungo le fiancate, per danni da centinaia di euro a mezzo. Tutto fa pensare che si tratti di episodi collegati ad opera della stessa mano, ma sul caso le bocche restano ancora cucite in attesa di nuovi risvolti investigativi anche da parte della Polizia Locale.