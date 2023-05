Tagliava gli pneumatici delle auto in sosta ad Orsago, denunciato un 23enne

ORSAGO (TREVISO) - Tagliava gli pneumatici delle auto in sosta, fermato un 23enne. I Carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato un 23enne già noto alle forze dell'ordine per condotte violente e insofferenti verso le autorità. Il giovane è ritenuto il responsabile di aver danneggiato una decina di autovetture in varie vie del Comune di Orsago. A queste auto, il 23enne tagliava gli pneumatici e poi spariva. Ora è stato identidicato e denunciato.