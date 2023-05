ADRIA (ROVIGO) - (G. Fra.) Almeno tre automobilisti, ieri mattina, nel riprendere le loro auto in via Bocchi, nel parcheggio delle scuole, si sono trovati le gomme tagliate. Ai proprietari, quando si sono avvicinati ai rispettivi veicoli, è bastato poco per accorgersi dell'accaduto. Le gomme erano state tagliate di netto e non bucate, come era accaduto in altre occasioni. Ricordiamo che circa due anni fa erano state prese di mira la zona di Ca' Cima, quartiere Coop, l'area di corso Garibaldi e il parcheggio del cimitero. Allora le gomme erano state rese inutilizzabili con un chiodo o un oggetto appuntito. Questa volta sarebbero state tagliate con una lama. Chi ha colpito voleva essere certo di rovinare le coperture al punto da rendere impossibile muovere la macchina dal parcheggio. Un danno economico non da poco. Al momento è impossibile dire se si sia trattato di un atto mirato o se chi ha tagliato gli pneumatici abbia colpito a caso. Altri episodi simili si sarebbero verificati, sempre in orario serale, in altre zone della città. Secondo molti le incursioni sarebbero imputabili a baby gang.