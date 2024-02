VALDOBBIADENE - Comunità di Valdobbiadene in lutto per la morte di Elena Zucchetto, moglie e mamma di tre ragazzi, spentasi mercoledì a 47 anni dopo aver lottato per anni contro un male. Zucchetto, di professione farmacista, era molto conosciuta e stimata nella sua Valdobbiadene: dal 2017 lavorava nella farmacia comunale “Dalla Costa” in centro paese, in via Mazzini. Elena lascia il marito Giampaolo Nardi, medico di base sempre a Valdobbiadene, i figli Edoardo, Caterina e Anna, la mamma Iolanda e la sorella Chiara. Il funerale si terrà domani, alle 10.30 nel duomo di Valdobbiadene, dove questa sera alle 19 viene recitato il rosario. Poi la salma proseguirà per la cremazione. La notizia della morte della dottoressa Zucchetto ha sconvolto la comunità di Valdobbiadene, in cui era nata e cresciuta, che la ricorda oggi per la professionalità, l’attenzione riservata ad ogni cliente della farmacia ed il sorriso che sempre scandiva il suo volto.

IL RICORDO DEI COLLEGHI

«Noi ti ricordiamo in questi momenti di gioia e spensieratezza, per la tua grande professionalità e bontà d’animo – hanno scritto i suoi colleghi affidando queste parole ad un post su Facebook accompagnato da un paio di immagini che ritraggono la squadra della farmacia comunale in momenti conviviali -. Ci mancherai, ma rimarrai sempre nei nostri cuori».

PUNTO DI RIFERIMENTO

«Elena era molto brava e professionale – ricorda Osvaldo Comarella, amministratore unico della farmacia comunale “Dalla Costa” -. Elena era un punto di riferimento per diverse persone. Ha sempre cercato con il sorriso di essere presente al lavoro fino all’ultimo: non si è mai tirata indietro». Una forza di volontà, la sua, ammirabile, nonostante il male le avesse minato da anni il corpo e si fosse ripresentato di recente più aggressivo che mai. «Conoscevo Elena dai tempi del liceo: una studentessa modello – ricorda commosso il sindaco Luciano Fregonese, un anno più giovane della farmacista - Come farmacista era professionale, cortese, preparata, premurosa: si prendeva a cuore i pazienti. E come persona era molto affabile: teneva molto ai rapporti umani, alla sua famiglia, alle amicizie. Era una bella persona. Fino all’ultimo si è dedicata alla sua famiglia e al lavoro. Alla famiglia di Elena esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità». A Valdobbiadene, dove era nata, cresciuta ed aveva stretto amicizie e profondi legami, tutti oggi ricordano la dottoressa Zucchetto con profondo affetto e stima e si stringono in queste ore al marito e ai tre figli provati dal grave lutto.