Valdobbiadene, l'assessore sfida il sindaco: Martina Bertelle lancia la sua candidatura alle elezioni di giugno. «Sarò un ponte tra passato e futuro»

VALDOBBIADENE (TREVISO) - La notizia, seppur nell'aria da qualche giorno, ha lasciato stupito il sinaco in carica Luciano Fregonese, che alle prossime elezioni dovrà competere anche contro il suo attuale assessore al sociale. Martina Bertelle, che oltre che in giunta a Valdobbiadene è attualmente vicepresidente della Provincia di Treviso, 38 anni, figura emergente di Fratelli d'Italia, ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni comunali di giugno. A sostenerla una lista civica «che racchiude al proprio interno, oltre a esponenti della società civile, le esperienze migliori del centrodestra cittadino». Questa l'idea di squadra per la sfida, fra gli altri, a Fregonese. «La scelta di candidarmi a sindaco del mio paese costituisce la prosecuzione naturale del mio impegno di questi ultimi dieci anni, grazie anche al supporto del sindaco che ha fatto crescere in me il desiderio di affrontare le prossime elezioni amministrative assumendomi la responsabilità da primo cittadino e la consapevolezza che la mia figura e il mio gruppo, oltre a dare continuità rispetto a quanto realizzato sinora - ha detto durante la presentazione ufficiale della sua candidatura -, possano essere un ponte tra passato e futuro, permettendo di affrontare una programmazione che non si esaurisce in cinque anni ma che potrà essere una visione certa sul futuro valdobbiadenese. Lo ringrazio per il suo incoraggiamento e mi auguro che anche nei prossimi mesi il suo sostegno e il suo consiglio non vengano meno».