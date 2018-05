Non vaccinati, due bambini cacciati dagli asili parrocchiali del trevigiano

di Mauro Favaro

TREVISO - Sonoper non aver in alcun modo risposto alle chiamate per iobbligatori. Nelle altre province venete alcuni istituti hanno consegnato le lettere di sospensione dalla frequenza già la settimana scorsa. E adesso è toccato anche alla Marca. La conferma arriva direttamente da Francis Contessotto, presidente della Fism provinciale, la federazione delle materne paritarie. Le indiscrezioni conducono nella castellana: «Sono stati sospesi due bambini per iniziativa del legale rappresentante delle scuole fa il punto Contessotto da parte nostra abbiamo sempre detto che in questo momento assume una posizione legittima sia chi decide di sospendere che chi decide di continuare a dialogare».Perché è sostanzialmente un momento di caos. Il 30 aprile è scaduto il termine entro il quale le scuole dovevano inviare all'Usl della Marca la lista dei bambini inadempienti: i bambini delle famiglie novax che non solo non hanno immunizzato i loro piccoli ma che non hanno consegnato alle scuole nemmeno una carta sulla situazione vaccinale dei loro figli. Niente di niente. Sono poco più di 250 su 38mila bambini con meno di 6 anni. Equamente divisi tra materne parrocchiali e statali...