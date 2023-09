TREVISO - Sono arrivati a spendere anche 500 euro al mese per prestazioni private perché riuscire ad accedere a un percorso di logopedia individuale nel pubblico o nelle strutture convenzionate, così come per altre terapie specifiche, pare una missione impossibile. E’ quanto sta accadendo ai genitori di una bambina di 6 anni con sindrome di Down.

IL NODO

La piccola era stata presa in carico da una struttura convenzionata nell’aprile del 2021. Ma alla fine non è andata oltre a una valutazione e a un paio di cicli di neuropsicomotricità e terapia occupazionale, tra l’altro intervallati da lunghi mesi di pausa. Il caso si aggiunge a quello denunciato alla fine di agosto da una mamma che ha atteso quasi 2 anni e mezzo per vedere sua figlia di 7 anni inserita nel percorso di logopedia. Come confermato dall’Usl della Marca, il nodo sta in particolare nell’attuale carenza di personale. Solo nei distretti di Treviso e Pieve di Soligo mancano almeno 5 logopediste. « In questo periodo non sono semplici da trovare – allarga le braccia Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria – ma adesso ci sarà un nuovo bando attraverso il quale puntiamo ad andare a coprire i posti vacanti » . Tra l’altro lo scorso febbraio alla bambina di 6 anni è stata diagnosticata un’ipoacusia trasmissiva bilaterale, con l’indicazione di applicare protesi acustiche. « Completato l’iter per la protesizzazione, l’audiologo ci ha rimandato alla struttura di riferimento, sottolineando l’importanza della logopedia affinché il supporto uditivo porti i suoi benefici » , evidenziano i genitori. Ma questo, almeno fino ad ora, non ha portato a modifiche nella lista d’attesa. « Anzi, ci è stato consigliato di andare nel privato, perché nella struttura non c’è una logopedista con esperienza nelle audioprotesi – rivelano dalla famiglia – e così abbiamo nuovamente cercato la ricerca nel privato. A livello famigliare, queste carenze a cui cerchiamo di sopperire ci portano a una spesa che in alcuni mesi arriva anche oltre i 500 euro » .

I TEMPI