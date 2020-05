Treviso. Agguato nel cortile del condominio: il vicino di casa gli spara dalla finestra Video

Agguato a Treviso oggi, 21 maggio 2020, nel cortile di un condominio di via delle Zecchette. Un uomo di 55 anni è stato colpito da una fucilata. Ad esplodere il colpo dalla finestra è stato un vicino di casa, 74 anni. L'anziano che soffrirebbe di una forma di demenza senile a causa della quale lo scorso gennaio era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale trevigiano. Vive assistito solo dalla moglie la quale, dopo aver accompagnato spontaneamente l'uomo in questura, ha riferito di non averne controllato i comportamenti, come invece è costretta a fare senza interruzioni, nel momento in cui egli si è affacciato alla finestra imbracciando il fucile. Lo sparatore e la vittima non si conoscono e questo fa ritenere che la scelta del bersaglio sia stata del tutto casuale.



Colpito da una fucilata a Treviso

perde sangue

A sparare il vicino di casa

Parcheggia lo scooter, sta per salire a casa dalla moglie quando sente uno scoppio: un colpo di fucile lo ha colpito all'orecchio, fortunatamente di striscio. L'uomo si accascia e, subito soccorso, viene portato in ospedale. E' ferito ma non in pericolo di vita. Sul posto la polizia e la Scientifica.A sparare è stato il vicino di casa, avrebbe esploso il colpo da una finestra di casa. L'uomo, di 74 anni, è stato arrestato.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA