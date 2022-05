Il racconto di una delle maggiori imprese della storia sportiva italiana. Ma soprattutto di un gruppo che, pur tra personalità forti, a volte contrastanti, e anche qualche rivalità reciproca (o forse proprio per questo), seppe creare un’alchimia particolare, tanto da diventare la squadra da battere nel tennis di quegli anni. Si intitola non a caso “Una squadra” il docufilm con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli, in campo, e Nicola Pietrangeli, il capitano non giocatore, gli eroi del trionfo dell’Italia in Coppa Davis nel 1976 e altre tre finali nei successivi quattro anni (1977, 1979, 1980). Dai loro ricordi, Domenico Procacci, uno dei maggiori produttori cinematografici italiani, qui anche regista, ha tratto una serie in sei episodi, in onda su Sky (tra i produttori anche Luce Cinecittà) da sabato prossimo.



I PROTAGONISTI

Ieri, però, al Teatro Del Monaco di Treviso è andata in scena una premiére di una novantina di minuti, in un evento speciale organizzato in collaborazione con l’amministrazione cittadina, CentroMarca Banca e Assindustria Venetocentro. « Treviso è ormai da diversi anni la mia città, ci vivo molto bene e per questo ho voluto fermamente tenere questa anteprima » spiega Panatta. In un montaggio sapiente di interviste ai cinque protagonisti (ma anche ad alcuni avversari o commentatori) e filmati d’epoca, ci sono le vicende sportive, le partite, le curiosità tecniche, su tutte la finalissima a Santiago del Cile. E ci sono, inevitabilmente le polemiche che la precedettero: quello era il Cile di Pinochet, al potere da pochi anni e già fautore di una sanguinosa repressione, per molti andare a giocare lì equivaleva ad accreditare la dittatura. « E non c’è solo il Cile: erano gli anni ‘70: per tanti versi bellissimi, ma anche molto difficili » afferma ancora l’ex tennista all’epoca numero 4 al mondo. Situazione purtroppo tutt’altro che lontana, come dimostra la questione dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi da alcuni tornei. « Ogni volta fanno errori demenziali nel prendere certe decisioni, come a Wimbledon, colpendo gli individui che non hanno colpe. C’è un russo solo che ha colpa. T ante volte purtroppo lo sport viene usato, in modo demagogic o» .