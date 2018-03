Scopre il tumore, rifiuta le cure corsa per strapparla alla morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Ha convissuto per tre anni con un tumore al seno. Sapeva di averlo. Ma non ha fatto nulla. Perché? Difficile spiegare una scelta che pare incomprensibile. Per paura. Probabilmente sparava di riuscire a sconfiggere la malattia con cure alternative e con l'omeopatia. Quel che è certo è che dopo la terribile diagnosi la donna, una trevigiana di 49 anni, con un figlio di 12 anni, ha rifiutato ogni tipo di trattamento. I dottori con lei sono stati molto chiari: senza un intervento, non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere a lungo. Nonostante questa prospettiva, la donna ha rifiutato tutto per tre lunghi anni. Ha detto di no alla chemioterapia e ha respinto anche la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico per asportare la massa tumorale. E inevitabilmente il suo quadro clinico è drasticamente peggiorato. Tanto che ora ha cambiato idea.