Il tumore si combatte con il rame: si fa "mangiare dalle cellule impazzite e le distrugge

TARZO - Riesce a ingannare i tumori.facendo credere loro di essere cibo attraverso il quale crescere e proliferare. Ma una volta all'interno inizia a distruggerle. In modo selettivo. Senza cioè toccare le parti sane. Funziona così, con la necessaria semplificazione, la nuovaa base dimessa a punto da, assieme ad altri colleghi dell'Università die in collaborazione con l'Università di Camerino. Dopo il diploma di liceo scientifico conseguito al Marconi di Conegliano e la laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche, nel 2006 Gandin ha iniziato la sua attività di ricerca nel dipartimento di Scienze del farmaco dell'ateneo patavino. E da allora non ha più smesso di sviluppare questa molecola. «È un piccolo passo sottolinea lei con l'attenzione di chi non vuole illudere persone