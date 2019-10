La proposta: ridare alle piazze e alle strade di Treviso i nomi storici oramai perduti

di Elena Filini

TREVISO - «Dobbiamo offrire la storia della nostra città a trevigiani e visitatori. Non lasciamo che questo immensodiresti sulle mensole delle librerie. Le nostre piazze devono raccontare la loro storia». Ieri mattina nell'aula magna del Riccati il sindaco Mario Conte ha lanciato la proposta di«Vorrei che ogni piazza, ogni via della città riportasseIl Comune intende investirci, con l'aiuto degli studenti delle scuole trevigiane». Nel quinquennio precedente fu l'assessore Paolo Camolei a distribuire nei luoghi d'interesse della città colonnine esplicative, con qualche nuovo conio (ad esempio il quartiere I Mulini al posto del noto nome Pescheria). Scelta a tratti controversa e non esente da imprecisioni. «Io chiedo delle schede di