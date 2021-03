Traforo di Santa Augusta: dopo mille rinvii domani sarà il giorno dell'apertura ufficiale

VITTORIO VENETO - Ancora poche ore e il traforo di Santa Augusta sarà percorribile. Per domani alle 11 è annunciata l’apertura della variante alla statale Alemagna da La Sega a via Carso con la galleria lunga 1.496 metri che buca il colle Marcantone. Non ci sarà alcuna inaugurazione in pompa magna per l’opera da quasi 56 milioni di euro che avrebbe dovuto essere pronta già per l’agosto 2016. La pandemia, e la “zona rossa”, hanno fatto cambiare i piani. Anas sta organizzando un’inaugurazione online. Rinvio dopo rinvio, si è così arrivati alla fine. Il by-pass di Serravalle, di cui se ne parla dal 1933, nella sua realizzazione ha diviso i vittoriesi, tra pro e contro. Tanto che domani per alcuni non ci sarà nulla da festeggiare.

MOMENTO STORICO

«Ci siamo - conferma il sindaco Antonio Miatto - Anas ci ha comunicato la data del 24 marzo. Una volta che la variante sarà aperta, rappresenterà una novità importante per Vittorio Veneto, con pro e contro che vedremo di amministrare al meglio. Dovremo tutti abituarci a questa nuova strada». Sarà istintivo per i vittoriesi che arrivano da nord, dal Fadalto o dalla Vallata, imboccare il traforo? «Credo che tutto dipenderà dai tempi di percorrenza e dall’interesse che uno ha di andare a Serravalle» ipotizza Miatto.

«A mio avviso – interviene l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan – a percorrerlo saranno di più le auto che arrivano dalla Vallata, quelle che scendono dal Fadalto sono in proporzione molte meno. Chiaro che l’apertura del traforo inciderà anche sugli equilibri commerciali di Porta Cadore». Già analizzati, soprattutto in via Carso, i flussi del traffico pre-apertura. Ora il monitoraggio post. «Dovremo attendere la riapertura delle scuole per avere dati più certi» dice il sindaco con riferimento alle ripercussioni viabilistiche dello svincolo sud.

GLI ULTIMI RITOCCHI

Intanto ieri mattina sono arrivati i pannelli delle barriere fonoassorbenti da posizionare lungo la recinzione dell’istituto alberghiero “Beltrame”, mentre dei tecnici hanno eseguito gli ultimi controlli sull’illuminazione pubblica. Nel primo pomeriggio è partita la posa: sono pannelli trasparenti con le figure di uccelli per impedire che i volatili ci sbattano contro. «A breve sarà realizzata, dal parcheggio davanti la rotatoria, una scalinata che permetterà agli studenti di accedere direttamente alla scuola – annuncia l’assessore Fasan - E gli autobus si fermeranno nella corsia realizzata tra il parcheggio e la rotatoria. A brevissimo, infine, partirà il raddoppio di questo parcheggio».

