MONTEBELLUNA - Beatrice Merlo, studentessa di Volpago, ha concluso la sua esperienza al liceo linguistico Veronese con il massimo dei voti. Nicola Sarri, il suo ragazzo che abita a Istrana, ha fatto esattamente lo stesso all'Einaudi, indirizzo elettrotecnica. Già questo aspetto, ovvero l'idea di due ragazzi decisamente carini e altrettanto intelligenti che si vogliono bene, potrebbe far venire gli occhi lustri a più di qualche mamma con una vena di romanticismo. Ma c'è di più. E la storia da libro cuore si tinge di aspetti ancor più curiosi, moderni e appassionanti.



GRANDE PASSIONE

Sì, perché Beatrice, oltre a essere una studentessa modello, dietro al viso d'angelo, all'incarnato chiaro, ai modi raffinati, ai capelli lunghi e biondi, nasconde una grinta che a prima vista sfugge. E una grande passione: quella per le moto. Un aspetto che la accomuna all'altra metà, Nicola. Ed è partendo da tali basi che l'ormai ex alunna del Veronese e il coetaneo dell'Einaudi stanno costruendo una notorietà nata per caso: i video di Beatrice su Tik Tok hanno già raggiunto, infatti, i 76mila follower. Che crescono di giorno in giorno. Meno eclatanti, ma comunque significativi, i numeri su youtube, curato da Nicola. È a quota 3200. «Tutto è iniziato per caso - racconta Beatrice - io e Nicola vedevamo spesso video di motociclisti: alcuni facevano ridere, altri erano proprio belli. L'opportunità si è presentata quando un suo amico gli ha chiesto se volesse in prestito la GoPro, dato che lui non la usava. Abbiamo iniziato a fare i video nell'inverno 2021. Non volevamo postarli ma solo riguardarceli. Un giorno, però, dato che una scena mi sembrava simpatica, ho provato a postarla su Tik Tok. Non ho avuto tanto successo all'inizio. Poi ho messo un video di me da piccola in cui guidavo una moto elettrica con una frase chiave dei miei genitori che preludeva alla mia passione. Sono arrivata a un milione di visualizzazioni». E da lì è cresciuta l'avventura, con i due ragazzi che hanno creato la necessaria suspance proponendosi sempre con il casco addosso e solo dopo parecchi mesi mostrando il proprio volto. E da Tik Tok, gestito da Beatrice, è nato anche il profilo youtube, appannaggio di Nicola.



UNO SGUARDO AL FUTURO

«Ultimamente abbiamo avuto mesi impegnativi perché entrambi dovevamo studiare per gli esami di maturità e non riuscivamo a starci dietro - prosegue Beatrice - ma io ho cercato comunque di andare avanti su Tik Tok. Nicola, invece, si è un po' fermato. Ora, però, cerchiamo di andare avanti perché abbiamo visto il potenziale che hanno i nostri video». Ma le sorprese non sono finite qua. Perché tutto potrebbe far presagire, per Beatrice e Nicola, un futuro in passerella, o comunque nel settore. E invece loro hanno un obiettivo ben diverso. Lei punta a diventare insegnante, proprio come la mamma. Si iscriverà infatti a Padova a scienze della formazione primaria. Lui guarda invece a ingegneria meccatronica e pensa all'azienda di famiglia. Perché i successi che contano si costruiscono con studio e fatica. E loro lo sanno.