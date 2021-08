Ciclista investito e ucciso da un'auto a Tambre: muore un 40enne trevigiano

TAMBRE (BELLUNO) - Ciclista investito e ucciso da una Fiat Punto nella giornata di Ferragosto a Tambre, lungo la provinciale 28 , in provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto alle 9.30, la vittima è un uomo di 44 anni della provincia di Treviso: si tratta di Maurizio Casagrande, nato il 21 luglio del '77 e residente a Vittorio Veneto. Sul posto i carabinieri. Lunghe code causate dal sinistro, avvenuto al bivio, salendo da Val de Nogher e all'incrocio per Tambre o per il Cansiglio.