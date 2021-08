VO' (PADOVA) - Incidente stradale questa mattina, 15 agosto 2021, a Vo', in provincia di Padova. A scontrarsi due auto, in via Marconi. Lo schianto è avvenuto fra due auto intorno alle 10.40. Due le persone estratte dagli abitacoli dai vigili del fuoco e rimaste ferite, ma non in modo grave: una è stata trasportata in elicottero a Padova. Sul posto i pompieri e il Suem.