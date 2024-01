Calcio. Sale la tensione per il match Treviso-Chioggia, vietati gli alcolici e i supermercati «blindano» le corsie

TREVISO - Alcol vietato durante la partita Treviso-Chioggia e il supermercato "blinda" le corsie. Oggi pomeriggio, 7 gennaio alle 14.30, le due squadre della Serie D si sfideranno e la tensione sarà alle stelle ma il Comune è sceso ai ripari nel tentativo di sedare eventuali comportamenti poco consoni.

Calcio, alcol vietato per la partita Treviso-Chioggia. Per chi non rispetta il divieto maxi multa e arresto

Stop alla vendita dell'alcol in vista della partita Treviso-Chioggia

Tra le manovre messe in atto, un'area "alcol-free" che per sei ore nel raggio di 500 metri dall'entrata principale dello Stadio Tenni. Dalle 12 alle 18, i locali avranno il divieto di somminsitrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e nemmeno altre bibite in contenitori di vetro e lattina. Le bottiglie di palstica inoltre, potranno entrare allo stadio solo senza il tappo. Chi sgarra rischia una multa fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi.

Il supermercato chiude gli scaffali degli alcolici

Ma non solo i locali. Per rispettare l'ordinanza, si sono organizzati anche i supermercati. In particolare, uno di quelli sito in Borgo Cavalli dove le corsie delle bevande alcoliche sono state chiuse con del nastro bianco e rosso. Il "divieto d'acquisto" è stato corredato dall'ordinanza del sindaco Mario Conte, stampata e appesa proprio sulle fasce che "blidano" gli alcolici.

Inoltre, in cassa, i lavoratori sono stati incaricati di togliere i tappi alle bottiglie di tutte le altre bibite.

Le reazioni

Sgomento tra i clienti che da questa mattina hanno affollato il punto vendita: «Non capiamo il senso di questa cosa - sottolinea qualcuno - Se devo prendere una cassa d'acqua mi tolgono i tappi? Se devo portare a casa il succo me lo fanno portare aperto?». E c'è anche chi esclama: «Tutto per una partita di calcio?! Assurdo, i facinorosi si vedono».