TREVISO - Sale l’attenzione per la partita di domani tra Treviso e Chioggia. Il Comune ha imposto un’area “alcol-free” per sei ore nel raggio di 500 metri dall’entrata principale dello stadio Tenni. Dalle 12 alle 18, nello specifico, i locali avranno il divieto di somministrare e di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Non potranno essere vendute nemmeno altre bevande in contenitori di vetro o in lattina. Così come c’è l’obbligo di aprire le bottiglie di plastica in modo preventivo, consegnandole ai clienti senza tappo. In generale, poi, nel raggio di 500 metri nessuno potrà avere con sé alcolici, contenitori di vetro, come bottiglie e bicchieri, e lattine. Nemmeno se portati da casa. Sono ammesse esclusivamente bevande non alcoliche in contenitori di plastica senza tappo. Chi sgarra rischia una multa fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi.