TREVISO - Oltre 6 milioni di euro per sistemare 40 strade. A tanto ammonta il fondo aggiuntivo stanziato dalla Provincia per migliorare la rete viaria della Marca. È una questione di sicurezza. E il Sant’Artemio non si tira indietro. Il nuovo “tesoretto”, destinato a ridurre le spese in capo ai Comuni, è stato finanziato con l’avanzo di bilancio. Si aggiunge ai 2,5 milioni e ai quasi 2,4 milioni già messi sul piatto tra il 2021 e nel 2022. « Era un impegno che avevo preso – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia – assieme ai sindaci, pensiamo che questo sia il modo migliore per realizzare interventi di sicurezza con progettualità condivise » . « Adesso concorderemo con i Comuni un cronoprogramma in base allo stato di avanzamento dei progetti – aggiunge – ricordo che con questa manovra sono stati finanziati tutti i 70 interventi presentati. Sommati ai 60 del biennio precedente, l’operazione ci consente di intervenire in ben 130 situazioni viarie a rischio » . Il conto totale alla fine parla di un investimento complessivo sulle strade trevigiane pari a 50 milioni di euro.

L’ELENCO

Quali lavori verranno finanziati anche grazie al nuovo stanziamento da oltre 6 milioni? Il lavoro più consistente, almeno dal punto di vista economico, riguarda la costruzione di una nuova rotatoria lungo la strada provinciale 34 a Pieve di Soligo. L’opera vale 720mila euro. E il Sant’Artemio ne metterà 250mila. Si scende di poco a Vedelago. Qui si punta a realizzare un nuova rotatoria al posto dell’incrocio di Casacorba tra la provinciale 5 e via Silvio Giacometti, la strada che conduce verso le sorgenti del Sile, tra la Porta dell’acqua e il Gran bosco dei Fontanassi. Serviranno in tutto 700mila euro. La Provincia coprirà parte delle spese attraverso un contributo da 200mila euro. Servono 700mila euro anche per mettere in sicurezza le strade tra Ponzano e Povegliano. Il progetto prevede la riqualificazione di un tratto di via Camalò in località Barrucchella con la realizzazione di un attraversamento pedonale e di un percorso ciclopedonale da collegare a quello già esistente nella zona di Sant’Antonio. La Provincia farà la propria parte mettendo 250mila euro. A Chiarano verrà messo in sicurezza l’incrocio tra le provinciali 54 e 66. L’intervento che vale 690mila euro. Il Sant’Artemio parteciperà con un contributo da 250mila euro. A Montebelluna, di seguito, verrà realizzata una nuova rotatoria al posto dell’incrocio tra la provinciale 248 e via Giuseppe Di Vittorio. Il Sant’Artemio verserà 230mila euro su 460mila. Mentre a Istrana si inizierà a mettere in sicurezza l’incrocio della Ca’ Bianca, che registra numerosi incidenti, tra la provinciale 68, via Lazzaretto e via Monte Santo. A Valdobbiadene si punta sulla nuova rotatoria al posto dell’incrocio tra la provinciale 2 “di Erizzo” e la provinciale 28 “di Segusino”. Per i lavori servono 560mila euro. Il contributo della Provincia è stato fissato in 250mila euro.

LA GRADUATORIA