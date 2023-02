Stipendi dei sindaci, Fabio Chies fa il punto: «E' praticamente volontariato. Serve una remunerazione adeguata»

TREVISO - «Gli stipendi dei sindaci sono da rivedere, vanno aumentati». A dirlo è Fabio Chies, primo cittadino di Conegliano che da Treviso fa il punto sulla situazione definendola quasi di "volontariato". «I sindaci vanno pagati di più non tanto per i comuni di medie dimensioni, come Conegliano - spiega - ma per quelli di piccole dove si fa fatica a trovare persone che si candidino perché è un impegno gravoso e come tutti gli impegni di questo tipo bisogna avere anche delle remunerazioni adeguate altrimenti ci troveremo con amministratori che non hanno neanche un ruolo attivo nella società. Bisogna sempre ringraziare i sindaci dei comuni più piccoli che praticamente fanno volontariato».