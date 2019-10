Morta a 51 anni Buzzi, segretaria del Pd cittadino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONEGLIANO (TREVISO) - Mamma, moglie, lavoratrice, attiva in politica,è mancata all'età di 51 anni. Donna determinata, Stefania ha lottato per lungi mesi contro un male che alla fine ha avuto la meglio. Era segretario del circolo coneglianese del Partito Democratico dal 2017, quando era stata eletta quale successore del giovane Andrea Barazzuol. Era la prima donna a ricoprire l'incarico da quando è nato il circolo, motivo di orgoglio per tutto il circolo. Fino a quando ha potuto, ha partecipato alle riunioni del partito. Negli ultimi mesi, quando la malattia aveva debilitato il suo fisico e non le consentiva di uscire, si collegava comunque con i colleghi per assistere agli incontri, seppure a distanza.