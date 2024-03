TREVISO - Denuncia 4 volte l’ex che la perseguita, 40enne lamenta un ritardo nel prendere in carico il suo caso. Il procuratore Marco Martani: «Non ci sono stati ritardi né sottovalutazione del caso, è stato fatto tutto quello che si poteva fare in tempi rapidi. Le denunce per i reati del Codice Rosso vengono trattate con attenzione e tempestività. Non deve assolutamente venir meno la fiducia delle vittime nei confronti delle istituzioni». (Video di Giuliano Pavan)