SPRESIANO - Incidente mortale alle 18 di oggi a Spresiano in via Padania industriale: è morto un uomo di 64 anni, G.G., residente a Scorzè. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia sceso per aiutare un collega a fare manovra, ma quest'ultimo non lo avrebbe visto finendo per investirlo.