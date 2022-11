MONTEBELLUNA (TREVISO) - I prototipi delle calzature più prestigiose del mondo nascono nei laboratori di Montebelluna. E non mancano le aziende che, dopo aver per anni delocalizzato la produzione, ora stanno rientrando . Per tutto il prodotto, per una parte di esso o, più semplicemente, anche solo per la progettazione. Perché un dato di fatto è chiaro: la filiera produttiva si sta accorciando. Tale la risposta alla provocatoria domanda, Ma si fanno ancora scarpe a Montebelluna?, sulla quale è stato imperniato il convegno che si è svolto ieri mattina di fronte a studenti degli istituti cittadini, riuniti in auditorium comunale. Un appuntamento da quale il ruolo del distretto è emerso in tutta la sua importanza. Dai dati della Fondazione dello sport system, che avrebbe dovuto rivelare Andrea Parisotto, presidente scomparso circa un mese fa, e che invece ha spiegato Filippo Fiori, componente del cda, presente assieme al vice presidente Gianni Frasson, ma anche dal racconto, su impulso della Confartigianato, degli addetti ai lavori. Soprattutto, però, dall'analisi di Gianluca Toschi, economista e ricercatore senior della Fondazione nord est.



IL VIDEO

Emblematica ed emozionante la proiezione di un video che mostra come il colosso Nike abbia creato, in città, un avamposto per il top di gamma, una fabbrica che produce ancora artigianalmente le scarpe per i giocatori Top of the line, cioè i migliori giocatori professionisti al mondo, la nuova Tiempo Legend IX Made in Italy, indossata da Sandro Tonali. Ma la Nike è solo l'esempio più eclatante. Perché, come è emerso dal convegno, Montebelluna e il Montebellunese restano l'anima dello sport system. «Il Montebellunese è stato uno dei primi distretti che ha delocalizzato -ha spiegato Toschi- in particolare in Romania, dove Timisoara era chiamata l'ottava provincia del Veneto. Poi, ci si è spostati sempre più lontano». Il distretto però ha reagito e, mentre una parte degli artigiani chiudeva, altri hanno dimostrato resilienza.



LE STRATEGIE

«C'è chi ha attivato capacità di industrializzare, creando società specializzate in questo per offrire i propri servizi in altre parti del mondo - ha aggiunto Toschi-. Ma c'è anche chi si è spostato versi nicchie di mercato disposte a chiedere qualità». E, quindi, a pagare. Così il paradosso è che la Nike fa i prodotti di pregio a Montebelluna, ma i Montebellunesi comprano le scarpe prodotte all'estero. Non solo. Gli artigiani montebellunesi nel tempo sono diminuiti sempre più e ora i sopravvissuti sono ricercatissimi. E c'è pure chi a delocalizzare non ha mai pensato. E' il caso, ad esempio, di Consuelo Mazzarolo, della Armond di Maser, «artigiana di anima, industriale di fatto» come lei stessa si è definita. «Noi abbiamo un'azienda a Maser che produce calzature da montagna, dall'inizio alla fine, dalla preparazione alla scatola». 100% made in Montebelluna, quindi, con una cinquantina di addetti. Dall'intervento del designer Armando Cietto è emersa poi l'altra prospettiva, quella legata a internet e alla tecnologia. «Il futuro si chiama telemigrazione e teletrasporto -ha spiegato assieme a Toschi- Noi lavoriamo nel nostro studio e comunichiamo con tutto il mondo. Abbiamo clienti in Corea, America, Canada, Nord Europa; eppure il mio ultimo viaggio in Asia risale al 2019. E, in questi anni, il lavoro è aumentato». Chiaro, quindi, il messaggio agli studenti, Montebellunesi e non solo. Nella Marca il lavoro c'è e le scarpe non sono certo un prodotto di basso livello. Anzi, serve formazione per entrare in quel mondo. Per questo, l'ultimo applauso della mattinata è andato ad Andrea Parisotto, che da presidente dello Sportsystem ha avviato i corsi importantissimi in tal senso. Perché il ricambio generazionale è una necessità. E, nel contempo, un'opportunità.