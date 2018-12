Rubano una Bmw e la lanciano contro una vetrina: spaccata in centro storico

I servizi sul Gazzettino del 14 Dicembre

TREVISO - Notte movimentata in viale D'annunzio, proprio in centro a Treviso per una spaccata: lanciata un'auto rubata contro vetrina del negozio "3store", gravi i danni alla struttura da parte di una banda di tre malviventi.Rubato il fondo cassa, ma non i telefoni o accessori esposti. Indaga la Mobile.L'auto rubata in zona Fiera è una Bmw che poi i ladri hanno curiosamente riportato sul luogo del furto.