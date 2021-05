Rapina a Silea. Faccia a faccia con i ladri armati: picchiati in casa, i banditi scappano con alcuni gioielli

SILEA (TREVISO) - Si trovano faccia a faccia con i ladri che li picchiano, mettono a soqquadro la casa e poi scappano con alcuni gioielli. E' accaduto ieri, 11 maggio, in via Montiron a Silea. I banditi sono entrati in una cascina multiproprietà, passando al setaccio due abitazioni ed entrando infine nella terza. All'interno non hanno trovato i proprietari di casa, ma due conoscenti. I ladri, armati di pistola e un piede di porco, si sono scagliati contro di loro e poi sono scappati. Le due vittime sono state portate al pronto soccorso. Sul posto i carabinieri.