PREGANZIOL (TREVISO) - Il terraglio di Preganziol è di nuovo al buio per una serie di malfunzionamenti all’illuminazione pubblica. I cittadini si lamentano, segnalando la pericolosità della situazione. Il sindaco Paolo Galeano promette interventi risolutivi e tempestivi. «Capiamo l’arrabbiatura della gente - ammette il primo cittadino preganziolese - perché, nonostante i vari interventi di sistemazione fatti, il problema si è ripresentato ripetutamente e quindi stiamo sollecitando la ditta di riferimento per una soluzione definitiva». Se inizialmente si era trattato di un disservizio legato a dei lavori in corso, il problema si è poi ripresentato e da qui una serie di segnalazioni al comune.

I DISAGI

«All’inizio ci hanno risposto che dovevamo attendere il termine dei lavori - spiega un cittadino, residente a San Trovaso - ma quando questo è successo tutto è comunque rimasto al buio». Nello specifico, la segnalazione interessa la rotonda del quartiere San Trovaso e la strada che si deve percorrere per arrivare alla stazione. «Io vado al lavoro quasi ogni sera e trovo tutto al buio almeno da giovedì - continua il residente - Queste sono zone piuttosto pericolose. Così adesso capita che gli automobilisti, per vederci qualcosa, usino gli abbaglianti, ma così rischiano di fare incidenti. Alcune zone sono prive di luce da parecchie settimane ormai». Ma ancora, tra le aree buie ci sono anche Frescada e la stradina interna che da Le Grazie porta fino alla polisportiva. «Bisognerebbe quantomeno sistemare le luci lungo il Terraglio - sottolinea il cittadino che ha fatto la segnalazione - perché è la zona più a rischio incidenti. E poi dalle 22 staccano i semafori e si rischia ancora di più». Tutti problemi che sono stati notificati al comune da più di un cittadino, nella speranza di una veloce risoluzione, cheal momento non è stata ancora trovata.

IL PRIMO CITTADINO

«C’è effettivamente un malfunzionamento a San Trovaso e a Frescada - continua il sindaco Galeano - e abbiamo ricevuto molte segnalazioni. Abbiamo chiesto alla ditta di riferimento di uscire per la manutenzione, poi però la pioggia ha interrotto i lavori». Al netto di maltempo e altri imprevisti dunque i lavori dovrebbero essere eseguiti al più presto e, questa volta, essere definitivi.