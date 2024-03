Treviso. Viaggiava in treno senza biglietto e al controllore che voleva multarlo dava il nome dell'ex compagno di scuola: 52enne a processo

TREVISO - Lo stratagemma è andato avanti per qualche mese: viaggiava tranquillamente in treno senza biglietto e quando veniva fermato dal controllore dava un nome falso, nello specifico quello di un suo vecchio compagno di scuola a cui poi arrivavano a casa le relative multe. Ora per l’uomo, un 52enne trevigiano, è iniziato questa mattina, 18 marzo, il processo per i reati di sostituzione di persona e di false dichiarazioni sull'identità.