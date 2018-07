Schianto e auto nel fossato: caccia al pirata. È scappato su una Panda

di Marco Corazza

SAN STINO DI LIVENZA -: è. È diil bilancio dell'incidente di questa mattina lungo la strada metropolitana che porta a. Intanto la Polizia locale sta cercando il conducente di una Fiat Panda che si è allontanato dopo lo schianto.Erano da poco passate le 9 quando una Bmw con tre persone dia bordo viaggiava in direzione mare. Giunto in prossimità della zona industriale di Ottava Presa, nel Comune di San Stino, il conducente ha tentato il sorpasso di una Opel condotta da una donna di Varese, trovandosi però una Fiat Panda che pare stesse svoltando verso sinistra. Inevitabile il botto, nel quale la. Il conducente della Panda si è invece allontanato verso San Stino.Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro4 ambulanze di Caorle, Bibione e Portogruaro, e la Polizia locale di Caorle.. Per loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Portogruaro. Intanto gli agenti diretti da Armando Stefanuto stanno indagando per accertare cause e responsabilità e per capire chi fosse alla guida della Panda e perché si sia allontanato dopo lo schianto.