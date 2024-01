Scarpa, l'azienda trevigiana fa il pieno di ori e argenti ai Campionati Europei di sci alpinismo in Francia

Scarpa grande protagonista ai Campionati Europei di sci alpinismo appena conclusi sulle cime delle Alpi Francesi a Flaine e Chamonix. Il Team di atleti dell’azienda veneta specializzata nella produzione di calzature outdoor, fondata nel 1938 ad Asolo, in provincia di Treviso, ha infatti portato a casa nelle diverse specialità un totale di ben 35 medaglie, nello specifico 13 ori, 9 argenti e 13 bronzi.

A brillare sulle montagne transalpine sono stati soprattutto i nomi di Laia Selles Sanchez (Spagna) per la categoria U18W, vincitrice di 3 medaglie d’oro nelle discipline individual, sprint e vertical, e la norvegese Ida Waldal, categoria U20W, astro nascente della disciplina con 3 ori, individual, sprint e vertical, e bronzo nella mixed relay di chiusura della manifestazione.

Foto Riccardo de Conti

«Il 2024 non poteva iniziare in modo migliore da un punto di vista sportivo – sottolinea il Presidente di Scarpa Sandro Parisotto.

Foto Riccardo de Conti

I successi

I risultati ottenuti nell’evento di riferimento per la stagione di scialpinismo ci rendono orgogliosi dei nostri atleti e fiduciosi per i prossimi appuntamenti. Il nostro team si conferma ai vertici di questa disciplina e continuiamo ad impegnarci verso obiettivi di alto livello. In particolare, vorrei esprimere la mia soddisfazione per i risultati eccezionali ottenuti nelle categorie giovanili: un successo senza precedenti che riflette pienamente l'impegno costante nell’investire nei talenti emergenti, promuovendo tra le nuove leve l'entusiasmo e l'interesse per lo scialpinismo, un settore dove esprimiamo con i nostri prodotti il massimo della qualità».

La leadership del Team si è concretizzata in tutte le categorie.

Nella vertical U20 maschile terzo posto per Marcello Scarinzi, mentre la Sprint U18W è stata interamente dominata da Scarpa: oro per Laia Selles Sanchez, argento per la svizzera Lynn Pollinger e bronzo per l’austriaca Emma Albrecht.

Per la categoria U23W, spiccano i nomi dell’elvetica Caroline Ulrich con 1 oro individual e 1 argento vertical e dell’italiana Lisa Moreschini con 1 argento individual e l’oro nella vertical.

Per la categoria U23M, i gemelli svizzeri Robin e Thomas Bussard hanno fatto il pieno di medaglie: Robin ha vinto l’oro nella sprint (argento e bronzo sempre team Scarpa) e il bronzo nella individual, mentre Thomas si è aggiudicato il bronzo nella vertical.

Per la categoria senior un meritatissimo argento per Xavier Gachet (Francia) nella individual di lunedì 8.

Foto Riccardo de Conti

La Sprint Senior femminile è stata vinta dall’oro di Marianne Fatton (Svizzera) e dall’argento di Ana Anita Alonso (Spagna).

La Sprint Senior maschile non è stata da meno con l’argento dello svizzero Arno Lietha e il bronzo del francese Robin Galindo.

Ottimi risultati anche per la Mixed Relay di venerdì 12 Gennaio, con l’oro della senior Ana Anita Alonso e il bronzo dell'elvetica Marianne Fatton.

I Campionati Europei di Sci Alpinismo 2024, organizzati dal Consiglio Europeo di Sci Alpinismo e dalla Federazione Francese degli Sport di Montagna e dell'Arrampicata (FFME), hanno visto la partecipazione di ben 225 atleti provenienti da 22 nazioni.