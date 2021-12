Sbanda con il furgone e centra un Tir in sosta sull'A4: lo schianto è devastante

MONASTIER - Sbanda con il furgone e centra un Tir fermo sulla piazzola di sosta della A4. È successo verso mezzanotte tra gli svincoli di Meolo e Noventa della A4, in direzione di Trieste, nel territorio comunale di Monastier. Il conducente del furgone stava percorrendo la A4 sulla corsia di marcia. All'improvviso, forse per un colpo di sonno, il furgone è sbandato verso destra centrando un mezzo pesante che era fermo sulla piazzola di sosta. Un botto impressionante con il furgone che è finito in mezzo alla carreggiata completamente distrutto. Subito sono stati allertati i soccorsi. Al loro arrivo hanno scoperto che tutti i coinvolti sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale di San Donà di Piave che hanno dovuto lavorare a lungo per riportare alla normalità la viabilità. Solo verso le 4 della notte tutto è stato risolto.