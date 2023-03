Scoppia un incendio in cucina, donna rimane ustionata agli arti

SAN POLO DI PIAVE - Incendio in casa ieri sera, venerdì 10 marzo: un'anziana è rimasta ustionata, ma non in pericolo di vita. Il rogo è scoppiato verso le 23, in via alla Lia. Le fiamme sono divampate dalla cucina per un problema elettrico. La donna. M.D., 65 anni, è rimasta ustionata agli arti. Intervenuti anche i vicini per i primi soccorsi, oltre a vigili del fuoco e Suem. E' ricoverata in ospedale a Treviso.

Ultimo aggiornamento: 10:02

