San Biagio. Vandalo imbratta con olio motore il negozio di ortofrutta e viene immortalato dalle telecamere: ferie rovinate per i titolari

SAN BIAGIO (TREVISO) - I titolari sarebbero dovuti partire proprio ieri per le ferie. Qualche giorno di meritato riposo dopo un anno di fatiche e di lavoro. Ma a rovinare la partenza ci ha pensato un vandalo che, per cause in corso di accertamento, ha cosparso vetrine e tendoni di olio motore, versando il contenuto di almeno una latta.

A finire nel mirino di quello che al momento appare come una sorta di sabotaggio è stata l'Ortofrutta Sanbiagese di via Postumia Centro a San Biagio di Callalta, i cui proprietari si sono risvegliati ieri mattina con un'amarissima sorpresa: qualcuno aveva infatti cosparso di olio tutte le vetrate d'ingresso.

IL SABOTAGGIO

Sul caso indagano i carabinieri di San Biagio ai quali più di uno spunto potrà arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli occhi elettronici avrebbero infatti ripreso parte dell'azione dell'uomo che, dopo aver riversato il contenuto di una tanica d'olio sul locale, avrebbe raggiunto il lato opposto della strada dove avrebbe abbandonato lo stesso contenitore. Poi, goffamente, avrebbe pure tentato di pulirsi le mani, sporcate dall'olio, su un cartello, lasciando così immancabilmente le sue impronte sullo stesso. Le immagini, che ora stanno consultando gli inquirenti dopo la prima segnalazione presentata dai titolari dell'ortofrutta cui con tutta probabilità farà seguito una formale denuncia, darebbero conferma dell'azione di un uomo solitario che avrebbe letteralmente lanciato l'olio motore contro le vetrate dell'ortofrutta, sporcandone irrimediabilmente sia le tende che le saracinesche poste a protezione delle vetrate anteriori, anch'esse sporcate dal lubrificante industriale. «Proprio oggi dovevamo andare in ferie - ha detto la titolare ai microfoni di AntennaTre - siamo sconvolti».

GLI ACCERTAMENTI

Nessun dettaglio o informazione che faccia sbilanciare sul possibile autore dell'atto vandalico, anche se di certo i titolari avranno avanzato i loro sospetti agli inquirenti, ai quali come detto potranno tornare utili le immagini di alcune telecamere, in particolare una, che ha in parte ripreso l'azione del vandalo dell'olio motore. Le prossime ore saranno decisive per dare un volto e un nome all'uomo oltre che per capire cosa l'abbia spinto a un gesto simile con a quasi certezza di essere scoperto e denunciato.