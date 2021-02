Coppia bloccata in ferrata sul Grappa, per recuperarli interviene l'elicottero

PIEVE DEL GRAPPA - Erano partiti insieme per un'escursione sul monte Grappa, con l'obiettivo di affrontare la ferrata Guzzella. Due giovani padovani tuttavia sono rimasti bloccati a causa della neve e l'elicottero di Treviso Emergenza è dovuto decollare nel tardo pomeriggio per un intervento di recupero in hovering. Si tratta di una coppia di padovani, un 27enne di Vo' Euganeo e una 29enne di Pontelongo. I due domenica alle 17 hanno dato l'allarme poiché affrontando la ferrata nel comune di Pieve del Grappa si sono trovati bloccati, impossibilitati a salire e scendere. Sono infatti arrivati in un punto in cui il cavo metallico era sepolto dalla neve, oltre ad avere ai piedi dei semplici scarponcini con i ramponi a catenella montati sopra. L'equipaggio dell'elicottero li ha individuati e caricati a bordo per poi trasferirli all'ospedale di Treviso: i due erano illesi, ma l'eliambulanza doveva necessariamente rientrare a causa del buio.

