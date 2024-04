Nevicata straordinaria sul Monte Grappa: Provincia in azione con spargisale e monitoraggio

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Neve d’aprile sul Monte Grappa. Quasi come un ultimo colpo di coda dell’inverno, in questi giorni in tutto il territorio è stato registrato un brusco abbassamento delle temperature che ha riportato il gelo e la neve sulla dorsale del Grappa: la Provincia di Treviso ha subito attivato d’urgenza il “Piano Neve”, con operazioni di messa in sicurezza e sgombero sulle strade provinciali sopra i 400 metri nelle zone montuose di Pieve del Grappa, attraverso le ditte incaricate con mezzi spargisale e pulizia del manto stradale.

Massima attenzione

«La nevicata primaverile sul Grappa sembra non si arresterà nemmeno nei prossimi giorni, per questo continueremo a monitorare le condizioni di sicurezza della viabilità e a provvedere a tutte le operazioni necessarie per prevenire i possibili rischi causati dagli accumuli nevosi e dal ghiaccio – le parole del presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon - L’invito ai cittadini che devono spostarsi è quello di mantenere alta la guardia e prestare la massima attenzione».