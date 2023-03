TREVISO - Ci sono tanti modi per riprendersi dalla batosta di campionato che il Benetton è riuscito ad autoinfliggersi nell'ultimo turno di United Rugby Championship, un ko che rischia di pregiudicare la corsa playoff costruita con 15 giornate di grande spessore. Uno è gettare in campo l'orgoglio nello storico match che attende i Leoni sabato prossimo, 1 aprile, quando alle 16 il XV trevigiano attende tra le mura amiche il Connacht Rugby per l’ottavo di finale di Challenge Cup. Sarà una sfida imperdibile sul campo, anche perchè un eventuale passaggio del turno proietterebbe i biancoverdi nell'elite del torneo ripagandoli di una stagione che per molti versi è stata eccellente, ma alla quale è sempre mancato l'acuto. Tuttavia la franchigia biancoverde non vuole fermarsi al pur importantissimo risultato del campo e ha deciso di regalare ai suoi tifosi un evento memorabile anche per ciò che accadrà allo stadio prima e dopo la partita. Lo “special guest” invitato dal Benetton Rugby è infatti il celebre gruppo musicale dei Rumatera. La banda punk rock veneta, nota a livello internazionale, è collegata a doppio filo con la squadra biancoverde, perché è autrice dell’inno del Benetton Rugby intitolato “Leoni” e lanciato nell’estate del 2021. I Rumatera saranno presenti in campo prima del calcio d’inizio e dalle 18, al termine della partita, suoneranno allo stadio. Per l'evento i cancelli saranno aperti e l’ingresso sarà libero. Si prospetta dunque una giornata di festa da non farsi sfuggire per i tifosi biancoverdi ma anche per gli amanti della band: rugby e musica, un connubio che renderà davvero unico il pomeriggio di sabato

