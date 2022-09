TREVISO - Infermieri in trasferta dai Paesi dell’ex Jugoslavia alle case di riposo del Nord Est per lavorare di notte portandosi a casa anche fino a 8mila euro al mese. Il gioco del pendolarismo oggi a quanto pare vale decisamente la candela. In questo periodo cinque case di riposo del trevigiano sono state costretta a chiudere temporaneamente alcuni settori perché non trovano abbastanza infermieri. Il problema della carenza di personale è sempre più grave. E d i pari passo si fa sempre più largo anche il fenomeno degli infermieri pendolari dall’estero. Arrivano in particolare dalla Slovenia e dalla Croazia per prestare servizio in libera professione. In una notte di assistenza, pagata circa 35 euro all’ora, arrivano a guadagnare quasi 400 euro. I conti sono presto fatti. Spesso prediligono proprio il lavoro notturno, in modo da potersi poi organizzare per continuare a lavorare anche nelle strutture assistenziali del proprio Paese. La conferma arriva da Giorgio Pavan, direttore dell’Israa di Treviso e del Gris di Mogliano, ma in questo caso soprattutto uno dei riferimenti delle case di riposo della Marca.

COME NEL FAR WEST

« C’è una deregulation disarmante. Un far west. Nell’attuale disastro ognuno cerca di salvarsi come può – spiega – ma la vera domanda da porsi è una: chi fa il pendolare dall’estero che grado di qualità può arrivare a garantire nel lavoro di assistenza alle persone? » . Non è questione di puntare il dito contro qualcuno. Fatto sta che il problema si pone. L’obiettivo è cercare di mettere in evidenza un nodo, lavorando per provare a risolverlo, per quanto possibile, che nasce come risposta alla pesante carenza di personale ma che in realtà rischia di trascinarsi dietro molti problemi. I centri servizi per anziani sono in mezzo a quella che molti definiscono una tempesta perfetta. Al dramma dell’epidemia da Covid si è aggiunto l’aumento del costo per il personale. E come se non bastasse ora è esploso anche il problema del caro-bollette. Il settore è in fermento. A partire dallo stesso personale. Un esempio?

TUTTI STRANIERI