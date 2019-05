Scomparso il manager sportivo Roberto Contento: aveva 71 anni

Roberto Contento, uno dei più noti dirigenti sportivi trevigiani (da fine anni '60 presidente del Coni e poi dg per il Nord Italia), è morto ieri a 71 anni: fu direttore della Scuola dello Sport del Coni all'Acquacetosa per 3 anni, prima di approdare in Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) per una decina d’anni.



Fu anche capodipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali presso la Presidenza del Consiglio e quindi componente del Comitato Alta Sorveglianza e Garanzia dei Giochi Olimpici di Torino 2006. Contento ricoprì il delicato ruolo di capo missione per 4 Olimpiadi invernali: Albertville '92, Lillehammer '94, Nagano '98 e Salt Lake City 2002. Nel 1991 fu nominato Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi.



A Treviso - dove vivono la moglie e i due figli - oltre al mondo dello sport era molto legato all’associazionismo del Panathlon, di cui è stato anche presidente, e del Rotary.



I funerali venerdì prossimo, 24 maggio, alle 10 in Duomo a Treviso

