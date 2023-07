Risse a Treviso, Piazza Borsa blindata: pattuglie h24 e daspo urbano Video

TREVISO - Piazza Borsa blindata contro le risse: sorvegliata 24 ore su 24, sette giorni su 7. Questa la misura per contrastare i tafferugli presentata questa mattina, 26 luglio, in un vertice in Prefettura a cui hanno partecipato il vice prefetto Antonello Roccoberton, il sindaco Mario Conte e alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine. Tra le misure di contrasto prese: la presenza costante di pattuglie e il daspo urbano.