MONTEBELLUNA - Due pattuglie dell’Arma di Montebelluna sono intervenute nella serata di ieri, 16 febbraio, verso la mezzanotte, nelle vicinanze di un esercizio pubblico in via Alta di Trevignano dove era stata segnalata una rissa in corso.

Gravemente ferito un 37enne di nazionalità albanese trasportato in ospedale. Gli altri due - due fratelli, connazionali del primo, di 29 e 39 anni, già noti alle Forze dell’Ordine - in stato di evidente alterazione psico-fisica, hanno continuato ad azzuffarsi e ad urlarsi addosso, reagendo con spintoni e minacce pure ai Carabinieri, che sono stati costretti ad immobilizzarli con la forza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’acceso diverbio tra i tre stranieri, scaturito per futili motivi, era iniziato già all’interno del locale e proseguito poi fuori con una violenta scazzottata. Per il trio è scattata la denuncia per rissa aggravata nonché, per i due fratelli, l’arresto in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Illesi i Carabinieri.