Getta i rifiuti di casa nel cestino pubblico: eco-vandalo incastrato dalle foto-trappole

SUSEGANA - E’ stato pizzicato ad abbandonare rifiuti domestici in un cestino pubblico in centro alla frazione di Colfosco e per questo verrà presto contattato dall'Ecovigilanza del Consiglio di Bacino Priula per tutte le contestazioni del caso e la notifica della inevitabile sanzione che non sarà di certo esigua. Protagonista della vicenda un uomo che lo scorso 9 aprile è stato chiaramente immortalato dalle fototrappole che il Comune aveva in precedenza installato nell’area di un parco locale proprio per verificare episodi simili. Immagini che non hanno lasciato dubbi interpretativi, tanto che il “furbetto” è stato in questi giorni identificato rischiando ora una stangata.

«Ad oggi abbiamo a disposizione cinque fototrappole che all’occorrenza spostiamo in tutto il territorio comunale, anche perché di episodi come questo di abbandoni reiterati di immondizia domestica negli ultimi mesi ne abbiamo visti oltre una decina – commenta arrabbiata la sindaca Vincenza Scarpa – Proprio per questo stiamo con tenacia continuando la nostra dura lotta all'inciviltà, ma alcune volte rimaniamo annichiliti dal riscontro di comportamenti inaccettabili dal punto di vista non solo ambientale ma anche morale».

«Molte azioni feriscono difatti la nostra intelligenza e vanno al di là della normale comprensione, soprattutto visto che viviamo in un territorio che è ben servito sia per quel che riguarda i centri di raccolta (CERD), sia come raccolta a domicilio. Ciò nonostante, come Amministrazione continuiamo comunque a ricercare nuove strategie per disincentivare questi atti offensivi della nostra attenta e civile comunità» conclude la prima cittadina.