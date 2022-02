RESANA (TREVISO) - Incidente questa mattina, martedì 1 febbraio, intorno alle nove in via Castellana a Resana. Un'auto è finita fuori strada e una peersona è rimasta ferita gravemente, soccorsa, è stata trasferita in ospedale in codice 3 e in prognosi riservata. Sul posto Suem e vigili del fuoco.