TREVISO - Contro il logorio della vita moderna ecco il gelato che «aumenta l'armonia», con acqua e latte sintonizzati secondo le frequenze del benessere. I principi del Reiki applicati al cibo, i gusti abbinati ai chakra: a Treviso ha aperto i battenti la prima gelateria in Italia ad utilizzare le energie benefiche per armonizzare le materie prime. «Ogni alimento è irradiato con frequenze benefiche di 432hz e 528hz». Non c'è solo questo: ogni giorno è possibile scegliere un gusto abbinato al chakra.



I TITOLARI



Quello di Giacomo Sinagra e Manuela Olivotto è un mondo. Per entrarci bisogna aprirsi a logiche diverse dalla pura ragione. 36 anni, secondo livello di Reiki, Sinagra da anni ha iniziato un percorso di consapevolezza. «Dopo nove anni sotto il marchio Dassiè abbiamo deciso di fare qualcosa di nostro ed è nata Prana gelateria. Nella mia vita tratto le tematiche della medianità e spiritualità con corsi in realtà nazionali e internazionali-conferma Giacomo- ed è per questo che ho deciso di portare l'esperienza del Reiki che ha cambiato il mio modo di vivere nel mondo del gelato». La parola d'ordine è gentilezza. E ha un potere rivoluzionario. Poi ci sono gli spazi. Lampade di sale, moltissime piante e luci soffuse. «Ci interessa aggiungere un tocco di armonia spirituale, non tanto per un miglioramento del prodotto ma per gettare un seme di spiritualità nel cuore dei clienti, in attesa che germogli. L'intento è avvicinare a questo mondo le persone, per farle vivere meglio». Il cibo è la prima medicina per il nostro corpo. E' dunque importante cosa e come mangiamo. «Prana in sanscrito significa energia vitale. Non avevamo necessità di migliorare il prodotto: il nostro è un gelato che ci ha fatto entrare nella selezione del Gambero Rosso. Quello che abbiamo aggiunto è un box dove latte e acqua riposano a frequenze indicate».



LA PARTICOLARITA'



Nel box sul retro acqua e latte riposano alle frequenze di una musica che induce armonia. Il suono ha delle proprietà particolari in grado di modificare l'energia cioè la materia. L'esperienza in campo energie sottili ha portato ad ideare un'idea rivoluzionaria nell'ambito dell'alimentazione. Le frequenze adottate durante il trattamento sono a 432 HZ e 528 HZ. «L'ultima in particolar modo ha la proprietà di purificare l'acqua e non si limita a migliorare solo gli alimenti ma anche nel nostro corpo da alle nostre cellule la possibilità di riallinearsi. La frequenza 528 Hz è definita da molti studiosi come la frequenza Miracolo' ed è la stessa con cui risuonano le eliche del dna». Niente di scientifico, ma un approccio già sperimentato. L'uso delle frequenze ad esempio è già noto nel vino. L'ultimo esempio è quello di Beppe Vessicchio e del vino armonizzato. Giacomo ha scelto di applicarlo al latte e all'acqua impostando una musica che può andare dall'audio meditativo o di musiche che hanno quella frequenza. «I primi test ci restituiscono una maggiorazione di gusto. Quello che è importante ricordare comunque è che si tratta di un test empirico, che non ha valore scientifico». Sinagra ha iniziato le sue esperienze sulla base degli studi di Masaru Emoto sull'acqua informata. «L'acqua ha una sua memoria. L'aspetto più avvincente della scoperta è che l'acqua reagisce in modo differente in base all'informazione che riceve, mostrando, attraverso i suoi cristalli, forme più o meno armoniose-spiega ancora Sinagra- Se l'acqua viene sottoposta ad un'informazione come ad esempio la parola grazie, sia scritta che parlata i suoi cristalli mostreranno forme omogenee e armoniose, lo stesso se viene a contatto con musiche armoniose; al contrario l'acqua sottoposta ad un'informazione come ad esempio ti odio mostrerà cristalli con forme disomogenee e amorfe». La clientela è divisa. I tradizionalisti hanno un approccio distaccato mentre le persone che hanno già un'apertura spirituale verso questi temi stanno dimostrando di apprezzare molto il trend della gelateria.